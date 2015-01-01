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बरामद:18 दिन में दड़ा-सट्‌टा लगाते 6 को पकड़ा,वीरवार को जलौखाना चौक से पकड़े गए आरोपी से 950 रुपए बरामद

कपूरथला4 घंटे पहले
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शहर में दड़े सट्‌टे का कारोबार पिछले कई सालों से फल-फूल रहा है। पुलिस ने 18 दिन में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिनसे हजारों रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। डीएसपी सब-डिवीजन सुरिंदर सिंह का कहना है कि जैसे ही उन्हें सूचना मिलती है तो संबंधित थाने की पुलिस को कार्रवाई के लिए कह दिया जाता है। थाना सिटी में तैनात एएसआई लखविंदर सिंह ने बताया कि वह पुलिस टीम के साथ चारबत्ती

चौक में ड्यूटी पर थे। सूचना मिली कि चौक जलौखाना में धर्मपाल निवासी नई आबादी जट्‌टपुरा दड़ा सट्‌टा लगाने का काम करता है। इस समय भी वह पर्ची से दड़ा सट्‌टा लगवाने के लिए लोगों को उकसा रहा है। उन्होंने मौके पर जाकर दबिश दी। उनसे पर्चियों सहित 950 रुपए बरामद हुए। पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया।

12 दिसंबर को सुंदर नगर में एक को 1800 रुपए के साथ पकड़ा, दूसरा भाग गया था

थाना सिटी पुलिस ने 7 दिसंबर को गश्त के दौरान मिली सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान तीन युवकों को दड़ा सट्‌टा लगाने के आरोप में काबू कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। तीनों से क्रमश: 2200, 2210 और 2300 रुपए, कॉपी, पैन और दड़ा-सट्टा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टोकन बरामद हुए हैं। 12 दिसंबर को सीआईए स्टाफ ने मोहल्ला सुंदर नगर स्थित पेट्रोल पंप के पास छापेमारी कर एक युवक को दड़ा सट्‌टा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया है जबकि एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। आरोपी संजीव कुमार निवासी कपूरथला चकमा देकर फरार हो गया जबकि तेजस्वी सागर को मौके पर ही दबोच लिया। उससे पुलिस को 1800 रुपए और एक पैन बरामद हुआ था।

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