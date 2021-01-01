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चुनाव:तय समय से कुछ घंटे पहले शिअद ने बचे 8 और भाजपा ने एक उम्मीदवार किया घोषित

कपूरथला2 घंटे पहले
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  • जिले में कुल 386 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन पत्र

बुधवार को नामांकन भरने का अंतिम दिन था। नामांकन प्रक्रिया के निश्चित समय से कुछ घंटे पहले शिरोमणि अकाली दल ने अपने बाकी बचे 8 और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 1 उम्मीदवार का नाम घोषित किया। आम आदमी पार्टी ने नए उम्मीदवारों को लेकर कोई घोषणा नहीं की। नामांकन भरने के अंतिम दिन कपूरथला नगर निगम चुनाव के लिए 149 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। अब जहां पर कुल 318 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। उधर, सुल्तानपुर लोधी में नगर कौंसिल चुनाव के लिए बुधवार को 50 नए उम्मीदवारों ने नामांकन है। सुल्तानपुर लोधी में भाजपा की तरफ से किसी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। अब जहां कुल 68 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। शिरोमणि अकाली दल का आरोप है कि बुधवार को घोषित उनके 8 में से 2 उम्मीदवार की फाइलें ही नहीं ली है। इसको लेकर वह चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। इधर, नामांकन पत्र भरने से पहले आम आदमी पार्टी से 44 उम्मीदवार घोषित हो चुके थे लेकिन बुधवार 2 के पत्र सही न होने पर नामांकन भर नहीं पाए। भाजपा ने वार्ड नं 22 से पुरुषोत्तम पासी को नया उम्मीदवार एलान किया है।

शिअद का झीता को सर्मथन -शिअद हलका इंचार्ज एडवोकेट परमजीत सिंह और जिला प्रधान (शहरी) हरजीत सिंह वालिया ने कहा कि बुधवार को वार्ड नंबर 1 से बीबी बस्सी, वार्ड-20 से हरप्रीत सिंह, वार्ड-44 से सुखदेव भंडाल, वार्ड-29 से बीबी रेखा रानी, वार्ड-24 से गुरप्रीत सिंह, वार्ड-22 से विजय अरोडा, वार्ड-8 से तजिंदर सिंह, वार्ड-4 रजिंदर कौर को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वार्ड नंबर 36 में जगतार सिंह झीता को सर्मथन दिया है। शिअद का आरोप है कि वार्ड-8 से तेजिंदर सिंह और वार्ड-4 से राजिंदर कौर की फाइलें ही नहीं ली गईं है।

सुल्तानपुर लोधी में भाजपा ने नहीं भरा नामांकन पत्र

अंतिम दिन 50 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। 13 वार्डों में कुल कवरिंग व उम्मीदवार 68 हैं। इनमें कांग्रेस के 13-13, शिअद के 13-13, आप के 13 और निर्दलीय 3 उम्मीदवार हैं। वार्ड-1 से संदीप कौर गिल, सुरिंदर कौर, सुखविंदर कौर, अमनदीप कौर व सरबजीत कौर, वार्ड-2 से तेजवंत सिंह, दरबारा सिंह, जगतार सिंह, नरेश कुमार व सतनाम पाल, वार्ड-3 से सुनीता रानी धीर, प्रिया धीर, इंदू धीर, सरीना, गुरजीत कौर व रमिंदर कौर, वार्ड-4 से नवनीत सिंह व सुखविंदर सिंह, वार्ड-5 से संदीप कौर व अमरजीत कौर, वार्ड-6 से संतप्रीत सिंह, हरदीप सिंह, हरप्रीत सिंह बबला व अमृत कौर, वार्ड-7 से शैरी कोहली व ऊषा कोहली, वार्ड-8 से दीपक धीर, मोनिका धीर, संजय धीर, योगराज सिंह, पलविंदर कौर ने नामांकन भरा है। वार्ड-9 संयोगिता मरवाहा व श्रृष्टि, वार्ड-10 से पवन कुमार, शिव कुमार, धर्मराज व हरभजन सिंह, वार्ड-11 से पूजा रानी, चंद्रकांता, परवीन चौहान व गोगी, सोनिया, वार्ड-12 से अशोक कुमार मोगला, राजेश मोगला, जतिंदर सेठी और अमिताभ सेठी, वार्ड-13 से राजिंदर सिंह, दलजीत सिंह, चरण कमल, जसविंदर कौर नामांकन दाखिल किए। बता दें कि वार्ड-12 से जिला भाजपा के उपाध्यक्ष पवन सेठी के बेटे जतिंदर सेठी भाजपा के प्रबल दावेदार थे मगर अंतिम समय में उन्होंने शिअद में शामिल होकर राजनीतिक समीकरण ही बदल दिए।

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