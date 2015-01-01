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कोरोना:8 नए संक्रमित मिले, 12 और मरीजों ने कोरोना को हराया

कपूरथला2 घंटे पहले
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  • आरसीएफ के 54 वर्षीय व्यक्ति और जालंधर से 2 लोग पॉजिटिव मिले

जिले में शुक्रवार को 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज और मिले हैं। आज किसी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई है। पॉजिटिव आए मरीजो में 2 जालंधर के रविंदर नगर के रहने वाले हैं। एक आरसीएफ कपूरथला का पॉजिटिव आया है। जिले में कोरोना पॉजिटव मरीजों की संख्या 4285 तक पहुंच गई है। अब तक 4016 मरीज कोविड को हराकर घर भी जा चुके हैं। इस समय केवल 88 एक्टिव मरीज हैं। शुक्रवार को 12 और मरीजों को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई। इधर, शुक्रवार को सैंपलों की संख्या भी कम हो गई है। आज केवल 950 सैंपल ही लिए गए।
सिविल सर्जन डॉ. सुरिंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार को 761 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। शुक्रवार को 4 मरीजांे की पॉजिटव रिपोर्ट आरटीपीसीआर से आई है जबकि 4 मरीजों का पता अन्य लैब से हुआ है। पॉजिटव आए मरीजों मंे 30 वर्षीय युवक करणपुर का रहने वाला है जबकि 54 वर्षीय व्यक्ति आरसीएफ से पॉजिटव आया है, इसी तरह 32 वर्षीय महिला और 36 वर्षीय युवक रविंद्र नगर जालंधर के पॉजिटिव आए हैं।
सिर्फ 950 सैंपल ही लिए
शुक्रवार काे कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ-साथ नए सैंपल लेने में भी कमी आई है। हर दिन 1200 के करीब सैंपल लिए जाते हैं जबकि शुक्रवार को 950 सैंपल ही लिए गए। शुक्रवार को कपूरथला से 222, फगवाड़ा से 184, भुलत्थ से 28, सुल्तानपुर लोधी से 86, बेगोवाल से 96, ढिलवां से 50, काला संघिया से 107, फतूढींगा से 53, पांछटा से 63, टिब्बा से 61 सैंपल लिए गए। इन सैंपल की रिपोर्ट शनिवार को आने की संभावना है।

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