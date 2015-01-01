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कोरोना:जिले में 9 नए कोरोना संक्रमित मिले,10 और मरीजों को ठीक होने पर घर भेजा

कपूरथला3 घंटे पहले
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शनिवार को कपूरथला जिले में राहत की खबर यह है कि किसी भी काेरोना मरीज की मौत नहीं हुई है हालांकि जिले में 9 और संक्रमित मिले हैं। इसमें से कपूरथला के 57 वर्षीय व्यक्ति, 49 वर्षीय महिला और 52 वर्षीय भुलत्थ का व्यक्ति शामिल है। 6 अन्य व्यक्ति अलग-अलग जिलों से संबंधित है। पॉजिटिव आए मरीजों में 5 कपूरथला और 1 मरीज जालंधर से पॉजिटिव आया है। अब तक जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4142 तक पहुंच गई है। 3868 मरीज ठीक हो चुके है।

जिले में 105 एक्टिव मरीज हैं। शनिवार को 10 और मरीजों को ठीक होने पर छुट्‌टी देकर घर भेजा गया। एपीडीमोलॉजिस्ट डॉ. राजीव भगत ने बताया कि सेहत विभाग ने शनिवार को जिले से कुल 1221 और संदिग्धों के सैंपल लिए है। इसमें से आरटीपीसीआर से 676, एंटीजन से 545 और ट्रूनेट से कोई सैंपल नहीं है। इसमें से आरटीपीसीआर से 1 पॉजििटव, एंटीजन से 2 और अन्य लैब से 6 पॉजिटिव आए हैं। सभी सैंपल की रिपोर्ट रविवार देर शाम को आने की संभावना है। वहीं, 422 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

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