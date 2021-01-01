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केस दर्ज:2 भाइयों से गाली-गलौज, पिस्तौल से किए फायर, एक गोली युवक के पैर में लगी, जख्मी

कपूरथला2 घंटे पहले
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  • हमलावरों ने युवक की बाइक भी तोड़ी, फरार 8 आरोपियों पर केस दर्ज

गांव शाहवाला अंदरीसा में कुछ दिन पहले हुई तकरार के बाद 8 हथियारबंद युवकों ने दुकान बंद घर बाहर खड़े दो भाइयों से पहले गाली-गलौज की। बाद में पिस्तौल से फायर करने शुरू कर दिए। कुछ फायर उनपर और कुछ फायर आसमान में किए। इस दौरान एक गोली एक युवक के पैर के नीचले हिस्से में जा लगी, इससे वह घायल हो गया। जब दूसरा भाई उसकी मदद के लिए आगे आया तो हमलावरों ने उससे भी मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान हमलावरों ने उनके बुलेट बाइक की भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दी। सभी आरोपी मौके से हथियारों समेत फरार हो गए।

घायल युवक को उसकी माता और भाई ने इलाज के लिए सिविल अस्पताल सुल्तानपुर लोधी में भर्ती करवाया है। थाना कबीरपुर पुलिस ने जख्मी के बयान पर 8 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307, 427, 148, 149 आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं।

पहले भी आरोपी दुकान पर आकर करते थे तकरार-अर्षदीप सिंह पुत्र बलविंदर सिंह निवासी गांव शाहवाला अंदरीसा ने बताया कि वह और मेरा भाई गौरव गांव के अड्‌डे पर मीट शॉप की दुकान करते हैं। बीते दिन रात 8 बजे रोजाना की तरह दुकान बंद कर बाहर खड़े थे। तभी इंद्रजीत सिंह उर्फ गोरा पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी गांव सरुपवाल, जबरजंग सिंह पुत्र मनजीत सिंह निवासी गांव आहलूवाल और जोरा सिंह पुत्र बलविंदर सिंह निवासी गांव भारोआणा अपने 5 अज्ञात साथियों समेत उनकी तरफ ललकारे मारते हुए आ रहे थे।

इंद्रजीत सिंह ने पिस्तौल से उसपर फायर करने शुरू कर दिए। जख्मी अर्षदीप सिंह ने बताया कि उक्त सभी आरोपी पहले भी उनकी दुकान में आकर तकरार करते थे। जिन्हें कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं। थाना कबीरपुर के एसएचओ चन्नण सिंह ने कहा कि पुलिस ने जख्मी अर्षदीप सिंह के बयान पर 8 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307, 427, 148, 149 आईपीसी व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं।

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