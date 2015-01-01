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मारपीट:विवाद में महिला के कपड़े फाड़ने का आरोप, पिता-पुत्र पर केस दर्ज, मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई

कपूरथला4 घंटे पहले
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थाना बेगोवाल पुलिस ने दुकानदार महिला की शिकायत पर पड़ोसी पिता-पुत्र पर गली में पानी फेंकने को लेकर हुए विवाद में कपड़े फाड़ने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। बेगोवाल पुलिस ने एमएलआर और घायल महिला के बयान पर पिता-पुत्र पर केस दर्ज किया है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

बेगोवाल के वार्ड नंबर 2 निवासी सिमरजीत कौर पत्नी सर्बजीत सिंह ने बताया कि वह गली में पकौड़े बेचने का धंधा करती है। गत दिन पड़ोसी रोशन लाल वर्मा और उसके बेटे इंद्रजीत वर्मा ने गली में पानी फेंकना शुरू कर दिया। उन्हें पानी फैंकने से रोका तो दोनों पिता-पुत्र ने उसके साथ मारपीट की और उसके कपड़े फाड़ दिए। उसके परिजनों ने बेगोवाल के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। थाना बेगोवाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर पिता-पुत्र पर केस दर्ज किया है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

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