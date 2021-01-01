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शिरोमणि अकाली दल:शिअद नेताओं का आरोप-हलका इंचार्ज भाजपा से मिलकर पार्टी को कमजोर कर रहे

फगवाड़ा2 घंटे पहले
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पंजाब में अकाली-भाजपा गठबंधन टूटने के बाद भी अकाली दल के कुछ नेताओं ने भाजपा के साथ नजदीकियां नजर आने को लेकर शिरोमणि अकाली दल बादल फगवाड़ा के हलका इंचार्ज सरवन सिंह कुलार के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल बादल के सीनियर नेताओं ने मोर्चा खोला है। निगम चुनावों से पहले शिरोमणि अकाली दल फगवाड़ा में हलका इंचार्ज की ओर से भाजपा से मिलीभगत कर शिरोमणि अकाली दल को कमजोर करने का आरोप लगाया है। शिरोमणि अकाली दल शहरी की बैठक में अकाली नेताओं ने हलका इंचार्ज सरवण सिंह कुलार पर पार्टी नेताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए पार्टी हाईकमान से तुरंत प्रभाव से बदलने की मांग की है। मीटिंग में रणजीत सिंह खुराना जिलाध्यक्ष यूथ अकाली दल व पूर्व डिप्टी मेयर फगवाड़ा, अवतार सिंह भुंगरनी सीनियर अकाली आगु, ठेकेदार बलजिंदर सिंह उपाध्यक्ष एससी विंग पंजाब व पूर्व पार्षद, प्रितपाल सिंह मंगा जिला महासचिव, बीबी सर्बजीत कौर पूर्व पार्षद, गुरमीत सिंह बढवाल सर्कल अध्यक्ष शहरी, हरमेल सिंह पाहवा सीनियर उपाध्यक्ष ने कहा कि सरवण सिंह कुलार भाजपा से मिलीभगत कर फगवाड़ा अकाली दल को दिन-प्रतिदिन कमजोर कर रहे हैं।

सरवन कुलार ने कहा-अकाली नेताओं को गलतफहमी हो गई है- उन्होंने कहा कि सरवन सिंह कुलार भाजपा के नेताओं के साथ नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हलका इंचार्ज को न बदला गया तो उनकी नीतियों को चलते अकाली दल को निगम चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस संबंधी पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात करेंगे।

शिरोमणि अकाली दल नेताओं ने दो मिनट का मौन रखकर दिल्ली किसान अांदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जत्थेदार गुरमुख सिंह चाना पूर्व सर्कल अध्यक्ष,जत्थेदार पतविंदर सिंह छाबड़ा जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गुरमीत सिंह रावलपिंडी जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दविंदर सिंह चाना जिला महासचिव, पूर्व पार्षद इकबाल सिंह कुंदी, बीबी परमजीत कौर कंबोज, कुलविंदर सिंह किंदा, बीबी पुष्पिंदर कौर व सुखबीर सिंह किनड़ा जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अमरजीत सिंह ढिल्लों,सुखविंदर सिंह कंबोज (अध्यक्ष), हरविंदर सिंह वालिया अध्यक्ष गुरुदवारा सिंह सभा अर्बन एस्टेट, अजीत सिंह बजाज, बहादर सिंह संगतपुर, सुरिंदर सिंह पाहवा, जसविंदर सिंह भगतपुरा, गुरमुख सिंह चाना, मोहन सिंह वाहद, सुखजिंदर सिंह छाबड़ा, मास्टर रवेल सिंह संगतपुर, दविंदर सिंह, रणबीर सिंह तुली, सन्नी वालिया अध्यक्ष यूथ अकाली दल पूर्वी फगवाड़ा,रणजीत सिंह फतेह पूर्व अध्यक्ष, अमिृतपाल सिंह चाना, रणजीत सिंह संदल,अमरीक सिंह रिटायर्ड एस.डी.ओ,पवन सेठी,बलजीत सिंह गुलाटी, हरकीरत सिंह पप्पू, अवतार सिंह बत्तरा, सर्बजीत सिंह काका, जतिंदर शर्मा, गुरबख्श सिंह पनेसर, कुलविंदर कुमार, मनजीत सिंह आदि उपस्थित थे। इस संबंधी हलका इंचार्ज सरवण सिंह कुलार से बात की तो उन्होंने कहा कि अकाली नेताओं को कुछ गलतफहमी हो गई है। पहले पंजाब में अकाली दल -भाजपा का गठबंधन था, उस समय साझी रणनीति तैयार करते थे। अब गठबंधन टूट चुका है तो शिरोमणि अकाली दल अपने उम्मीदवार नगर निगम के चुनावों में उतारेगा। मामले को लेकर वह सुखबीर सिंह बादल से भी मिलेंगे।

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