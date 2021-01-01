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रिश्वत:झगड़े के मामले में एएसआई पर रिश्वत लेने का आरोप, रुपए लेने की वीडियो सीसीटीवी में कैद

कपूरथला2 घंटे पहले
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जमीन को लेकर हुए लड़ाई-झगड़े में थाना सदर के एएसआई पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाले पीड़ित ने सीसी फुटेज भी वायरल की है। इसमें एएसआई उनके घर में सहयोगियों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। एक व्यक्ति कमरे से निकलकर उसके हाथ में कुछ पकड़ता है। एएसआई बिना कुछ देखे अपनी पेंट की जेब में डाल लेता है और वहां से चला जाता है।

पीड़ित का कहना है कि पुलिस उसे बिना वजह परेशान कर रही है। उसके खिलाफ फिर से एक अन्य 107-51 का मामला दर्ज किया है। दूसरी तरफ वीडियो को लेकर थाना सदर के एसएचओ गुरदयाल सिंह का कहना है कि आरोपी के खिलाफ 323-324 का मामला दर्ज है। जो वीडियो वायरल हुई है, उसमें एक गणमान्य व्यक्ति आरोपी के घर पुलिस के साथ गया था।

उसने ही घर वालों से आरोपी का मोबाइल नंबर एक कागज पर लिखकर पुलिस को पकड़ाया था। गांव कलारा के सुखविंदर सिंह ने बताया कि उसकी जमीन गांव माछीपाल में है। इसे लेकर उसका अपने रिश्तेदारों के साथ झगड़ा चल रहा है। इसी बात को लेकर थाना सदर पुलिस उसे बार-बार परेशान कर रही है। इसे लेकर वह कई बार उच्चाधिकारियों को भी मिल चुका है लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला।

शनिवार को एक बार फिर से वह एसएसपी को मिलने के लिए पहुंचा था। उनकी एसएसपी के साथ मुलाकात नहीं हुई। वह सब-डिवीजन डीएसपी सुरिंदर सिंह से मिलने पहुंचे और मामले के बारे में बताया। दूसरी तरफ जब डीएसपी सरिंदर सिंह से मामले के के बारे में पूछा तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की।

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