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हमला:रंजिशन युवक पर हमला, दो भाइयों सहित चार पर केस दर्ज

कपूरथला4 घंटे पहले
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फतूढींगा पुलिस ने गांव महमदवाल निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर उससे मारपीट कर घायल करने के आरोप में दो सगे भाइयों सहित 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। फिलहाल किसी भी हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गांव महमदवाल निवासी सुखेदव सिंह पुत्र भाग सिंह ने बताया कि वह 2 नवंबर काे रास्ते में खड़ा था। इस दौरान कार नंबर पीबी-08-एएक्स-4046 पर दो भाई शंकर सिंह और अमित पुत्र रजवंत सिंह आए और उसपर हमला कर दिया।

इस दौरान बाइक पर गुरभेज सिंह पुत्र कुलदीप सिंह निवासी महमदवाल और छब्बा निवासी घुग्गबेट आए। चारों ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। उसने बचाव के लिए शोर मचाया तो चारों आरोपी कार और बाइक सहित मौके से फरार हो गए। उसके परिजनों ने उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। थाना फतूढींगा पुलिस ने घायल के बयान और एमएलआर के आधार पर चारों आरोपियों पर केस दर्ज किया है।

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