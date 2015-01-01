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गिरफ्तारी:आरोपी को पकड़ने गई चब्बेवाल पुलिस पर हमला, वर्दी फाड़ी, मोबाइल छीना

कपूरथला6 घंटे पहले
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  • 10 पर केस, दंपति और उनकी बेटी समेत 4 गिरफ्तार

होशियारपुर के चब्बेवाल थाना से थाना सुभानपुर के गांव हमीरा में लूटपाट के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने आई पुलिस पार्टी पर हमला करने, वर्दी फाड़ने और मोबाइल छीनने के आरोप में 10 लोगों पर केस दर्ज किया है। 6 आरोपी भागने में सफल रहे जबकि दंपती, उनकी बेटी और एक अन्य व्यक्ति को थाना सुभानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है जबकि अन्य फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। थाना चब्बेवाल के एएसआई गुरमीत सिंह ने थाना सुभानपुर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह गांव हमीरा निवासी सुखदेव पुत्र जगतार जो लूट के मामले में धारा 379 के तहत वांछित है को

गिरफ्तार करने के लिए कांस्टेबल कुलविंदर सिंह के साथ सुभानपुर पुलिस की मदद से आरोपी के गांव हमीरा पहुंचा तो आरोपी सुखदेव पुत्र जगतार सिंह ने अपनी पत्नी हरदीप कौर, बेटे अमृतपाल सिंह निवासी हमीरा के साथ मिल कर उसपर हमला कर दिया। सज्जन सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, कर्मजोत कौर पुत्री सज्जन सिंह, हरजीत कौर पुत्री सज्जन सिंह निवाली लक्खन कलां, सुखदेव सिंह पुत्र प्रेम सिंह, दलेर सिंह उर्फ लाडा

पुत्र प्रेम सिंह, बरिंदर कौर उर्फ सोनू पत्नी सुखदेव सिंह, अमनिंदरपाल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी मियाणी बोला फत्तूढींगा मौके पर आ पहुंचे और उससे तथा सिपाही कुलविंदर सिंह के साथ मारपीट की। कुलविंदर सिंह से उसका मोबाइल छीन लिया। मुख्य आरोपी को पुलिस के चुंगल से छुड़वाकर भगा दिया। उन्होंने एक तो पुलिस की ड्यूटी में विघ्न डाला, वर्दी फाड़ डाली और मोबाइल छीन लिया। थाना सुभानपुर पुलिस ने

सभी आरोपियों पर केस दर्ज किया। छापेमारी कर सज्जन सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, उसकी पत्नी हरदीप कौर और पुत्री कर्मजोत कौर कौर निवासी गांव लक्खन कलां तथा मुख्यारोपी की पत्नी हरदीप कौर निवासी गांव हमीरा को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अदालत में पेश कर दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है।

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