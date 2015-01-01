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5 पर केस दर्ज:जमीन के विवाद को लेकर किसान पर हमला

कपूरथला3 घंटे पहले
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सुल्तानपुर लोधी के गांव कमालपुर मोठांवाल में जमीन विवाद के चलते कुछ लोगों ने किसान पर हमला कर दिया, इससे वह गंभीर रुप से जख्मी हो गया। थाना सुल्तानपुर लोधी पुलिस ने जख्मी किसान के बयान पर गांव के ही 5 लोगों पर मारपीट करने के आरोप में केस दर्ज किया है।

फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गांव कमालपुर मोठांवाल निवासी किसान मलकीत सिंह पुत्र लाभ सिंह ने बताया कि उसने साल 1997-98 में गांव के किसान जिंदर सिंह से जमीन खरीदी थी। वह उस पर काश्त कर रहा है। गांव के एक ही परिवार के कुछ लोग गत कुछ महीने से उसे अपनी जमीन में फसल बीजने से रोक रहे थे। गत दिन वह जमीन में गेहूं की बिजाई कर रहा था तो गांव के एक ही परिवार के संतोख सिंह पुत्र सरदूल सिंह, हरमेश सिंह पुत्र संतोख सिंह, बूटा सिंह पुत्र संतोख सिंह, जसबीर सिंह निवासी संतोख सिंह और रानी पत्नी हरमेश सिंह सभी निवासी गांव कमालपुर मोठांवाल ने उसे जमीन बीजने से रोक लिया और ट्रैक्टर से नीचे खीचकर मारपीट कर जख्मी कर दिया। थाना सुल्तानपुर लोधी पुलिस ने जख्मी के बयन पर और एमएलआर की रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त सभी लोगों पर केस दर्ज किया है।

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