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हमला:पिता-पुत्र पर हमला, दोनों घायल, दो लोगों पर केस

कपूरथला2 घंटे पहले
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थाना फतूढींगा के गांव परवेज नगर में पिता-पुत्र ने पड़ोसी पिता-पुत्र पर तकरार के बाद हमला कर दिया। इससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

दोनों पर मामला दर्ज किया है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं। गांव परवेज नगर निवासी हरमिंदर सिंह पुत्र साधू सिंह ने बताया कि कंपनी का कर्मचारी फोन में तकनीकी खराबी दूर करने आया तो पड़ोसी हरजिंदर सिंह पुत्र जीत सिंह और उसके बेटे गुरमेल सिंह ने कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। शोर सुनकर जब वह छत पर पहुंचा तो पिता-पुत्र ने उसपर हमला कर दिया। उसका पिता साधू सिंह पहुंचे तो दोनों ने उसके साथ भी मारपीट की।

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