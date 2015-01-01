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समागम:बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने करवाया समागम

कपूरथला3 घंटे पहले
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विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने शनिवार को बजरंग दल जिला कार्यालय मंदिर धर्मसभा में समागम कर गोभक्त हुतात्माओं को बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। नरेश पंडित ने कहा कि आज हमें 7 नवंबर 1966 के दिन हुतात्मा हुए अपने वीरों की आत्मा से पूछना होगा कि आपके सपने क्या थे, और आप कैसा भारत निर्माण करना चाहते थे। नरेश पंडित ने कहा कि देश में नीतियां बनाई गई और अनीतियां लागू की गई।

बीते 73 वर्षों में देश की सरकारी कार्यप्रणाली का यदि सूक्ष्मता से निरीक्षण, परीक्षण और समीक्षण किया जाए तो यही निष्कर्ष निकलेगा। नरेश पंडित ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार काम कर रही है, उससे लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए 7 नवंबर को गोभक्त बलिदान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करनी चाहिए और इस दिन को विश्वोत्थान के लिए समर्पित करना चाहिए। 7 नवंबर के बलिदानियों के बलिदान की अब अधिक परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मोदी जी उन्हें पुरस्कार दें और भागीरथी’ को लाकर इन हुतात्माओं की आत्मा को शांति प्रदान करें।

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