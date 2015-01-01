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दीपावली पर शुभकामनाएं:सफलता पाने के लिए शांति और सरलता में विश्वास रखें : बीएन गुप्ता

कपूरथलाएक घंटा पहले
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अध्यात्मिका के महान दीपावली पर्व पर श्रद्धा, आस्था और विश्वास की बातों से अपने जीवन रूपी दीये को प्रज्ज्वलित करते हुए जीवन में सफलता पाने के लिए शांति और सरलता में विश्वास रखें। शांत मन से किया गया काम आवश्य सफल होता है।

दीपावली पर शुभकामनाएं देते हुए जिला पुलिस सांझ केंद्र कपूरथला के सचिव बीएन गुप्ता ने कहा कि हमें उन लोगों को अपना प्रेरणास्त्रोत बनाना चाहिए, जिन्होंने सहजता एवं सरलता से किसी भी क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त की है। विद्वानों के अनुसार सजह और शांत मन में विवेकपूर्ण विचारों का उदय होता है। सफलता के लिए उदार भाव का होना भी जरूरी है। सफलता का मतलब है खुशी का निरंतर विस्तार एवं दूसरों का सम्मान। जब हम ऐसा काम चुनते है।

जिससे दूसरों के लिए खुशी और सफलता निहित हो तो उसके फल सकारात्मक होते है। इससे अपने अंदर प्रसन्नता होती है। निष्काम भाव से किए कार्य में मिली असफलता भी सफलता से बढ़कर होती है। इससे मन में अपार शक्ति का अनुभव होता है।

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