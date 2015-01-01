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  • Biharipur Hoisted The Parade By Defeating Bhandal Donan, And Organized A Two day Kabaddi Tournament In Biharipur Village Dedicated To The Memory Of Shaheed Baba Dal Singh

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मुकाबला:बिहारीपुर ने भंडाल दोनां को हराकर फहराया परचम,शहीद बाबा दल सिंह की याद को समर्पित गांव बिहारीपुर में दो दिवसीय कबड्‌डी टूर्नामेंट करवाया

वडाला कलां4 घंटे पहले
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शहीद बाबा दल सिंह की याद को समर्पित गांव बिहारीपुर में ग्राम पंचायत, स्पोर्ट्स क्लब, अप्रवासी भारतीय, गुरुद्वारा शहीद बाबा दल सिंह प्रबंधक कमेटी, गांव निवासी और नगर टूर्नामेंट प्रबंधक कमेटी बिहारीपुर की ओर से दो दिवसीय 29वां वार्षिक कबड्‌डी टूर्नामेंट करवाया गया। हलका की पूर्व विधायिका राजबंस कौर राणा विशेष तौर पर शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सभ्याचार और विरासती खेलों को जीवित रखने के

लिए खेल मेले करवाने जरूरी हैं। कबड्‌डी टूर्नामेंट में मंच संचालन सरपंच दर्शन सिंह, टूर्नामेंट प्रबंधक कमेटी के प्रधान परगन सिंह बिहारीपुर, सुखबीर सिंह संधू, रोशन खेड़ा, सरपंच तेजविंदर सिंह साबी, सरपंच जगदीप सिंह वंझ, गुरनाम बाजवा, अमरजीत सिंह,लाभ चंद थिगली, सरदूल सिंह सियाल, भगवंत सिंह, बिट्‌टू कुमेंटेटर व हरविंदर सिंह ने की।

अंतरराष्ट्रीय कबड्‌डी कोच तरलोक सिंह मल्ली, सोनू मोठांवाल व अन्य कबड्‌डी कोचों की देखरेख में करवाए खेल मुकाबलों में भार वर्ग 57 किलो में बिहारीपुर और भार वर्ग 75 किलो में बिहारीपुर को हरा कर भाणोलंगा विजेता रहा। ओपन कबड्‌डी के हुए मुकाबलों में बिहारीपुर ने भंडाल दोनां को हराया। इस अवसर पर लखविंदर सिंह, बलजीत सिंह,भगवंत सिंह, हरजिंदर सिंह, मोहन सिंह, जसवंत सिंह मौजूद थे।

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