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लूटपाट:बाइक सवार लुटेरों ने मोबाइल छीन युवक को किया घायल

कपूरथला2 घंटे पहले
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गांव आरियावाल के पास सैर पर जा रहे बाप-बेटे से बाइक सवार 3 लुटेरों ने पता पूछने के बहाने मोबाइल छीन लिया। जाते हुए लुटेरों ने बेटे के सिर पर कड़ा मारकर उसे घायल भी कर दिया। घटना संबंधी थाना सदर में केस दर्ज करवाया गया है। घायल युवक कमलदीप सिंह निवासी माधोझंडा ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि वह और उसका पिता जसविंदर सिंह अपने गांव से आरियावाल की तरफ सैर पर जा रहे थे।

आरियावाल के पास बाइक सवार 3 लुटेरों ने पहले उनसे रास्ता पूछा। बाद में फोन मांगा। न देने पर तीनों लुटेरे उनके हाथों से मोबाइल छीन कर फरार हा़े गए। उन्होंने लुटेरों का विरोध किया तो एक लुटेरे उसके सिर पर कड़ा मार कर उसे घायल कर गए। मामले की जांच कर रहे एएसआई बलबीर सिंह ने बताया कि लुटेरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उनका पता लगा लिया जाएगा।

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