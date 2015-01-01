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नारेबाजी:पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले के मामले में कैबिनेट मंत्री धर्मसोत का पुतला फूंका

कपूरथला3 घंटे पहले
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  • शहीद भगत सिंह चौक में पंजाब सरकार के खिलाफ की नारेबाजी

पंजाब में दलित वर्ग के बच्चों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वजीफा स्कीम में हुए घोटाले को लेकर शहीद भगत चौक में यूथ अकाली दल दोआबा जोन के वरिष्ठ उपाध्क्षय अवि राजपूत की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री पंजाब साधु सिंह धर्मसोत का पुतला फूंका और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में अकाली दल के हलका इंचार्ज एडवोकेट परमजीत सिंह पम्मा और जिलाध्यक्ष जगीर सिंह वडाला विशेष तौर पर पहुंचे।

अवि राजपूत ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरे मामले में अपने कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत को पूरी तरह से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कैप्टन की ओर से पहले दिन ही कैबिनेट मंत्री को क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कि मामले में मंत्री का कही पर भी कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम को इस बात का जवाब देना चाहिए कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जो केंद्र से ग्रांट भेजी गई थी, उसका गबन कैसे और क्यों हुआ और उसमें से 40 करोड़ रुपए कहां चले गए। अवि राजपूत ने कहा कि कैबिनेट मंत्री ने आम पब्लिक का विश्वास तोड़ा है।

मंत्री को उनके पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए और केस दर्ज हो। अवि राजपूत ने दलित छात्रों और उनके माता-पिता को आश्वासन दिया कि यूथ अकाली दल उनके संघर्ष का नेतृत्व करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उनके साथ न्याय हो। इस अवसर पर अशोक शर्मा, मंजीत काला, राजा सिद्धू, कुलदीप धीर, राजबीर वालिया, तनवीर फियाली, दीपक, सुमित कपूर, प्रभजीत सिंह, सेंडी, करण मेहरा, अनिल वर्मा, एरियन गिल, पारस, आकाश, करवीर लुका, मणि, शाम, नवतेज सिंह, हरप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, सुनील, सुखदीप, गोल्डी, शेखुपुरिया, जस्सी, सतनाम सिंह आदि उपस्थित थे।

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