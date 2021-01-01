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सम्मान समारोह:पाठ्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय आयामों के उत्कृष्ट विकास के लिए कैंब्रिज का सम्मान

कपूरथला2 दिन पहले
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कैंब्रिज इंटरनेशनल स्कूल कपूरथला को पाठ्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय आयामों के उत्कृष्ट विकास के लिए सम्मानित किया गया।

कैंब्रिज इंटरनेशनल स्कूल का लक्ष्य जीवन के सभी क्षेत्रों में नवीन व विलक्षण बने रहना है। इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए स्कूल को ब्रिटिश काउंसिल मेन्डेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्कूल ने ब्रिटिश काउंसिल मेन्डेट के नियमों को बड़ी स्वच्छता के साथ ग्रहण करते हुए सफलता की एक और कड़ी को इस श्रृंखला में जोड़ दिया है।

हम इस बात को सांझा करते हुए बहुत गर्व महसूस करते हैं कि स्कूल को लगातार तीन वर्षों से 2020-2023 के लिए पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय आयामों के उत्कृष्ट विकास के लिए मान्यता प्राप्त है। स्कूल की प्रधानाचार्य आरती दादा ने मंजू अरोड़ा के नेतृत्व में आईएसए टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों के लिए नया मानदंड स्थापित किया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार इस बात की पुष्टि करता है कि कड़ी मेहनत और सच्ची भावना वास्तव में सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ने और नए मानक स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी नीति है।

कैंब्रिजयनस जीवन को पूर्ण रूप से जीने में विश्वास रखते हैं। इस कथन को पूरा करते हुए कैंब्रिज इंटरनेशनल स्कूल ने एक बार फिर अपनी कल्पना, प्रतिभा और रचनात्मकता द्वारा सभी को हैरान कर दिया। पूरी कैंब्रिज टीम की कड़ी मेहनत और सच्ची भावना ने स्कूल को सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ा दिया। यह कैंब्रिज स्कूल की यथार्थता तथा उत्साह पूर्ण प्रयत्नों का नतीजा है। नि:संदेह यह पुरस्कार स्कूल की प्रधानाचार्या आरती दादा और स्कूल की प्रबंधक कमेटी के सदस्यों का सार्थक प्रयास है जो वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय स्कूल होने की महत्त्वकांक्षा के लिए कदम उठाता है।

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