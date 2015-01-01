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जख्मी:पड़ोसी को जख्मी करने के आरोप में 7 लोगों पर केस दर्ज

कपूरथला3 घंटे पहले
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थाना ढिलवां पुलिस ने तेजधार हथियारों से लैस होकर पड़ोसी काे जख्मी करने के आरोप में 7 लोगों पर केस दर्ज किया है। सभी आरोपी फरार हैं। गुरपाल सिंह निवासी बिजली नंगल ने बताया कि वह अपने पिता बलदेव सिंह के साथ हल जोत रहा था। पड़ोसी बलबीर सिंह, सर्बजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, संदीप सिंह, सुखचैन सिंह, गुरदित्त सिंह ने हथियाराें से उसपर हमला कर दिया।

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