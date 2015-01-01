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अपमान करने की कोशिश:श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान करने के आरोप में एक के खिलाफ केस दर्ज

कपूरथला4 घंटे पहले
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थाना कोतवाली पुलिस ने गांव झल्ल ठीकरीवाल के गुरुद्वारा साहिब में चप्पल पहनकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान करने के आरोप में गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। कंवलजीत सिंह पुत्र चरणजीत सिंह निवासी गांव झल्ल ठीकरीवाल ने बताया कि वह गांव के गुरुद्वारा साहिब में ग्रंथी है। सुबह गुरुद्वारा साहिब में पाठ कर रहा था। मनजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी गांव झल्ल ठीकरीवाल गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश वाले कमरे में चप्पल पहनकर दाखिल हो गया।

उसने पाठ करते समय हाथ से डरावा भी दिया। इसके बाद वह शोर मचाते हुए बाहर चला गया। ऐसा कर मनजीत सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान करने की कोशिश की है।

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