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दो लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज:युवक से मोबाइल छीनने के आरोप में दो लुटेरों पर केस दर्ज

कपूरथलाएक घंटा पहले
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थाना सिटी पुलिस ने युवक से मोबाइल छीनने के आरोप में दो लुटेरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मोहम्मद फियाज निवासी अंकता सपरिंग फैक्टरी कपूरथला ने बताया कि वह 5 नवंबर की शाम को अपने घर से जरूरी काम के लिए बाजार आया था।

जब वह काम खत्म करके वापस घर जा रहा था तो काला संघिया फाटक से थोड़ा पीछे ही मोटरसाइकिल पर आए दो लुटेरों ने उससे मोबाइल छीन कर रेलवे स्टेशन की तरफ फरार हो गए। मैंने अपने तौर पर दोनों लुटेरों की काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसकी शिकायत थाना सिटी पुलिस को दी। उसे शक है कि उसका मोबाइल छीनने वाले दो लुटेरे सुमीम उर्फ डाकू और वीरपाल सिंह उर्फ कालू निवासी संतपुरा है।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल दोनों लुटेरे फरार है। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में उनके घर और ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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