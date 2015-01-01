पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

लापता:सैर करने गई महिला डॉक्टर लापता सीसीटीवी से पता लगी रही पुलिस

फगवाड़ा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

फगवाड़ा के गुरु हरगोबिंद नगर में आंखाें की महिला डॉक्टर शनिवार सुबह घर से सैर के लिए गई पर वापस नहीं लाैटी। एसपी फगवाड़ा मनविंदर सिंह, डीएसपी परमजीत सिंह पुलिस बल लेकर माैके पर पहुंचे। गुरु हरगोबिंद नगर में डॉक्टर हेमा सरोच शनिवार सुबह करीब 6.45 बजे सैर करने गई थी।

उसके घर वापस न लौटने की जानकारी मिलते ही फगवाड़ा पुलिस के एसपी मनविंदर सिंह, डीएसपी परमजीत सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज अमन कुमार, एसएचओ सतनामपुरा उशा रानी, एसएचओ सदर रमन कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने घर वालों से बातचीत कर इलाके में लगे सीसी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। फुटेज के मुताबिक डॉ. सराेच लाेहा मंडी तक पैदल आती है, उसके आगे की फुटेज पुलिस खंगाल रही है। लापता हाेने की सूचना मिलने पर केंद्रीय राज्य मंत्री साेम प्रकाश और उनकी पत्नी अनीता साेम प्रकाश परिवार से मिलने उनके घर पहंुचे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें