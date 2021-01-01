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चालान:तेज रफ्तार, प्रेशर हॉर्न और पटाखे बजाने वाले 30 वाहन चालकों के काटे चालान

कपूरथला2 घंटे पहले
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ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर ने ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए मुहिम तेज कर दी है। इसके तहत बिना हेलमेंट, तेज रफ्तार, पटाखे चलाने वालों, फैंसी नंबर प्लेट, बिना नंबर प्लेट, तेज रफ्तार, नौ एंट्री , प्रेशर हॉर्न के 30 चालान काटे गए। पीसीआर के टैगो नंबर 5 के एएसआई अमरजीत सिंह और एचसी सुरिंद्र कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से शिकायत मिली थी कि लक्ष्मी नगर, ब्रह्मकुंड कॉलोनी, न्यूज शालीमार एवेन्यू, न्यू लक्ष्मी नगर मंे दोपहिया वाहन चालक प्रेशर हॉर्न, तेज रफ्तार बुलेट बाइक से पटाखें चलाने की आवाजें निकालते हैं। इस कारण इन मोहल्लों के लोगों में असुरक्षा की भावना पाई जा रही है।

उन्होंने उक्त मोहल्लों में गश्त की और नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 9 चालान काटे। वहीं, ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज सुखविंदर सिंह और मुख्य मुंशी सुरिंद्र सिंह ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने भी शहर में नौ-एंट्री, बिना नंबर प्लेट, फेंसी नंबर प्लेट, बिना हेलमेट, प्रेशर हॉर्न, बुलेट से पटाखे बजाने वालों के 21 चालान काटे।

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