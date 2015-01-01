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शहीदी दिवस:गुरु तेग बहादर जी के शहीदी दिवस को समर्पित निकाला नगर कीर्तन

कपूरथला4 घंटे पहले
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  • बैंडबाजों की धार्मिक शबद धुनें रहीं आर्कषण का केंद्र, लंगर भी लगाए

श्री गुरु तेग बहादर जी के शहीदी दिवस को समर्पित वीरवार को गुरुद्वारा साहिब बावियां से विशाल नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब बावियां सेवा सोसायटी के प्रधान ठेकेदार उज्जल सिंह, कार्यकारी प्रधान हरिंदरजीत सिंह बावा, के सहयोग से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र-छाया और पांच प्यारों की अगुवाई में निकाला। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकरशालीमार बाग रोड, सत्यनारायण बाजार, भगत सिंह चौक, सिंध बैंक

चौक, स्टेट गुरुद्वारा साहिब, गोपाल पार्क, कोटू चौक मोहल्ला कायमपुरा, पुरानी सब्जी मंडी, सदर बाजार से जलौखाना से होता हुआ वापस गुरुद्वारा साहिब में पहुंचा। नगर कीर्तन में बैंडबाजे की धार्मिक शब्द धुन आर्कषण का केंद्र रहीं। नगर कीर्तन में गुरुद्वारा साहिब बावियां की श्री सुखमणि साहिब सेवा सोसायटी की महिलाओं ने कीर्तन कर संग को निहाल किया। उपरांत गर कीर्तन स्टेट गुरुद्वारा साहिब पहुंचा तो शिरोमणि

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से स्वागत किया गया इस अवसर पर एसजीपीसी मेंबर जत्थेदार जरनैल सिंह डोगरांवाला, गुरुद्वारा साहिब बावियां सेवा सोसायटी के प्रधान उज्जल सिंह ठेकेदार, हरजीत सिंह भाटिया, प्रितपाल सिंह, जगीर सिंह सिद्धू, सुखविंदर सिंह खालसा, कमलजीत सिंह मठाड़, हरिंदरजीत सिंह बावा, बाबा हरीबुध सिंह, खुशविंदर सिंह बावा, बोहड़ सिंह, अरविंदरजीत सिंह सूरी, परमजीत सिंह, हरजीत सिंह,

वरिंदर सिंह वालिया, करनैल सिंह, इकबाल सिंह सोढी, बचित्तर सिंह, दर्शन सिंह, कुलवंत सिंह बाजवा, तरसेम सिंह, गुरदीप सिंह वालिया, गुरशरण कौर, दविंदर कौर, दविंदर कौर, परमजीत कौर खालसा, किरणजीत कौर, प्रीतपाल सिंह सोनू, जसविंदर सिंह बत्तरा, नवजीत सिंह राजू, भाई वरियाम सिंह कपूर, दविंदर सिंह देव, अवतार सिंह खुराना, हरजीत सिंह दर्दी, सुख¨विंदर मोहन सिंह भाटिया, रणजीत कौर, कमलजीत सिंह जवंदा, बलजीत कौर कालड़ा, परमजीत कौर सोहल, सुखविंदर कौर, पतवंत कौर, सुनीत पवन, रविंदरजीत कौर सूरी, सीमा, सर्वजीत कौर, दर्शन कौर, नीतू वालिया, गुरमेज कौर के अलावा अन्य शामिल थे।

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