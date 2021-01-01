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कैंप कोर्ट:सीजेएम ने जेल में लगाया कैंप कोर्ट, केसों का किया निपटारा

कपूरथला2 घंटे पहले
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जिला कानूनी सेवाएं अथार्टी की ओर से केंद्रीय जेल में कैंप कोर्ट का आयोजन चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथार्टी अजीतपाल सिंह के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने जेल में कैंप कोर्ट के दौरान केसों का निपटारा किया और अंडर ट्रायल हवालातियों की मुश्किलें सुनीं। उन्होंने जेल में बने लीगल एड क्लीनिक का भी दौरा किया और कैदियों/हवालातियों को दी जाती मुफ्त कानूनी सहायता के रिकार्ड की

जांच की। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पैरालीगल वलंटीयर्स/कर्मचारियों को हिदायत दी कि लीगल एड क्लीनिक में जिस भी कैदी/हवालाती को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है, उसकी अलग फाइल मेनटेन की जाए ताकि बिना किसी देरी से जरूरी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत दी कि कैदियों और विचाराधीन हवालातियों को खेलों के प्रति उत्साहित किया जाए ताकि मनोवृति में सुधार लाया जा सके।

उन्होंने मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर रहे हवालातियों की मुश्किलें भी सुनीं। अजीतपाल सिंह ने बताया कि हवालातियों और कैदियों को बिना किसी आमदन की सीमा से ऊपर मंडल की कचहरियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केसों व अपीलों की पैरवाई करने के लिए मुफ्त वकील की सेवाएं मुहैया की जाती है और इन केसों व अपीलों पर आने वाले फुटकल खर्च की अदायगी भी विभाग द्वारा की जाती है।

इस दौरान अजीतपाल सिंह ने बताया कि 10 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें राजीनामे योग्य केसों का निपटारा आपसी सहमति से किया जा सकता है। लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की और बताया कि किसे भी प्रकार की समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 1968 पर संपर्क किया जाए।

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