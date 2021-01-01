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तापमान:दिन में छाए रहे बादल, रुक-रुक कर हुई बूंदाबांदी, तापमान में गिरावट नहीं

कपूरथला2 घंटे पहले
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पिछले कुछ दिनों से धुंध से राहत थी और धूप निकल रही थी। ठंड से भी राहत महसूस की जा रही थी। हालांकि रात का तापमान 7 डिग्री के आसपास हो जाता था मगर दिन का तापमान ठंडी हवाओं के चलते भी 18 डिग्री तक पहुंच रहा था। धूप खिलने से बाजारों में भी लोगों की खूब चहल-पहल नजर आने लगी है। मंगलवार रात 12 बजे के बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई जोकि बुधवार देर रात तक जारी रही। शाम 5 बजे घने काले बादल छा गए, जिस कारण वाहन चालकों को हेड लाइटें चला कर वाहन चलाने पड़े। पूरा दिन आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रही मगर दिन का तापमान 17 डिग्री से कम नहीं हुआ।

वहीं, आगामी रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार वीरवार को भी कपूरथला व आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी होने और शीतलहर चलने के आसार है। किसानों की माने तो अगर दरमियानी बारिश भी होती है तो वह फसलों के लिए लाभदायक साबित होगी।

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