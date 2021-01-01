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गोष्ठी:वेटलैंड-डे पर बावा लालवानी स्कूल में विचार गोष्ठी करवाई

कपूरथला2 घंटे पहले
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बावा लालवानी पब्लिक स्कूल में ‘विश्व वेटलैंड-डे’ पर ऑनलाइन विचार गोष्ठी करवाई गई। इस दौरान नौवीं कक्षा की छात्र मानसी गर्ग व मान्या आनंद ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल, वेटलैंड वैसे क्षेत्र है जहां भरपूर नमी पाई जाती है और उसके कई लाभ भी है। वेटलैंड वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णत: जल से भरा रहता है। इसी दिन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर वेटलैंड पर एक अभिसमय को अपनाया गया था।

विश्व वेटलैंड दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था। वर्ष 2019 के लिए विश्व वेटलैंड दिवस की थीम आद्रभूमि व जलवायु परिवर्तन थी। प्रिंसिपल एकता धवन ने छात्र मानसी गर्ग व मान्या आनंद की सराहना करते हुए कहा कि वेटलैंड दिवस का आयोजन लोगों व हमारे ग्रह के लिए भूमिका पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाने को किया जाता है।

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