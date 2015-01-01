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कुर्बानी:कैप्टन के नेतृत्व में कांग्रेस लीडरशिप हर कुर्बानी देने को तैयार: नवतेज चीमा

सुल्तानपुर लोधी3 घंटे पहले
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कृषि विधेयक के विरोध में मोदी सरकार के घर दिल्ली में जाकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने धरना दिया। यह जानकारी विधायक नवतेज सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ दिल्ली में लगाए धरने के बाद वापसी पर प्रेसवार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस लीडरशिप हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की ओर से मिलने से इंकार करने पर केंद्र सरकार के साथ जो आर-पार की लड़ाई मुख्यमंत्री कैप्टन ने शुरू करने का फैसला लिया है, उसके साथ समूह वर्ग खास तौर पर किसानों में मसीहा बन कर कैप्टन उभरे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के संघर्ष में अकाली दल और आम आदमी पार्टी दोनों का दोगला चेहरा नंगा हो चुका है। इस अवसर पर रजिंद्र सिंह तकीया चेयरमैन पंचायत समिति, नगर कौंसल के पूर्व उप प्रधान तेजवंत सिंह, मार्किट कमेटी के उप चेयरमैन दीपक धीर राजू, नंबरदार कश्मीर सिंह आदि उपस्थित थे।

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