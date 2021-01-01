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सेवा:जनवरी 2022 तक सरकारी स्कूलों को 13 लाख के कंप्यूटर दान करेगी दृष्टि फाउंडेशन

कपूरथला2 दिन पहले
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  • अबोहर-फाजिल्का के 20 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लगाने का हो चुका सर्वे

वातावरण प्रेमी व पदमश्री संत बलबीर सिंह सीचेवाल की प्रेरणा से कनाडा की दृष्टि फाउंडेशन की ओर से जनवरी 2022 तक सरकारी स्कूलों को 13 लाख के कंप्यूटर दान किए जाएंगे। अबोहर-फाजिल्का जिलों में 3 कंप्यूटर लगाए गए हैं। सेवादार गुरविंदर सिंह बोपाराए ने बताया कि अबोहर-फाजिल्का सरहंदी क्षेत्रों में 20 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लगाने का सर्वे हो चुका है।

मालवे के मलोट, कुंडल और ताजापट्‌टी गांवों के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में यह 3 कंप्यूटर लगाए गए हैं।मलोट गांव के सरकारी स्कूल की अध्यापिका निशा रानी ने भावुक होते बताया कि वह 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, कोई संस्था सहायता के लिए आगे नहीं आई। दृष्टि फाउंडेशन ने आगे आकर स्कूल में कंप्यूटर लगाए हैं।

अबोहर ब्लॉक के ताजापट्‌टी सरकारी प्राइमरी स्कूल के मुख्याध्यापक मदन लाल ने कंप्यूटर लगाने पर कहा कि आज कल सरकारी स्कूलों की सहायता कम हो रही है, क्योंकि लोगों का रुचि निजी स्कूलों की तरफ बढ़ रही है जबकि सरकारी स्कूलों में असल में पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की बुनियाद है।

हर साल दृष्टि फाउंडेशन की ओर से 50 कंप्यूटर दान किए जाएंगे
कुंडल गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में सेवानिवृत्त प्रिंसिपल गुरशेर सिंह ने कहा कि संत सीचेवाल ने वातावरण, शिक्षा सहित समाजसेवा के कार्य किए हैं, जो पंजाब और देश के लिए बहुत लाभदायक है। उन्होंने बताया कि इसी तरह माझा के सरहंदी स्कूलों और कंडी इलाकों के स्कूलों में कंप्यूटर लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। हर साल 50 कंप्यूटर दृष्टि फाउंडेशन कनाडा की ओर से दान किए जाएंगे।

इस अवसर पर एडवोकेट गुरभेज सिंह मलोट, रजिंद्र सिंह घरांगवाला, प्रिंस बराड़, सरकारी प्राईमरी स्कूल गांव मलोट से प्रिंसिपल मनजीत कौर, सरकारी प्राइमरी स्कूल गांव कुंडल से स्कूल स्टॉफ सहित जगमनदीप सिंह सरपंच, सरकारी प्राइमरी स्कूल ताजा पट्‌टी से मास्टर मदन लाल, सरपंच संजय सिहाग व गुरविंदरप्रीत सिंह इंग्लेंड, राज माेहन आदि उपस्थित थे।

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