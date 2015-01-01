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वीरवार को 3 और मरीज ठीक हुए:2 और संक्रमितों की मौत, आंकड़ा 177 पहुंचा, 12 नए पॉजिटिव मिले

रायसेनएक घंटा पहले
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  • जिले में कोरोना के कुल केस 4229, एक्टिव 138, ठीक होकर घर जा चुके 3914 मरीज

कपूरथला. वीरवार को 2 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इसमें एक 50 वर्षीय और एक 68 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। दोनों ही कपूरथला के रहने वाले हैं। इनमें से एक मरीज की मौत गुरु नानक मेडिकल कॉलेज अमृतसर और दूसरे मरीज की मौत प्राइवेट अस्पताल जालंधर में हुई है।

सेहत विभाग ने 1013 और संदिग्धों के लिए सैंपल, रिपोर्ट आज आने की संभावना

जिले में मरने वालों का आंकड़ा 177 तक पहुंच गया है। वीरवार को जिले में 12 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें 3 कपूरथला और 5 फगवाड़ा के रहने वाले हैं जबकि 4 मरीज अलग-अलग प्राइवेट लैब से पॉजिटिव आए हैं। अब तक जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4229 तक पहुंच गई है। 3914 मरीज ठीक हो चुके हैं।

जिले में 138 एक्टिव मरीज हैं। वीरवार को 3 और मरीजों को ठीक होने पर छुट्‌टी देकर घर भेजा गया है। वहीं वीरवार को जिले से कुल 1013 और संदिग्धों के सेंपल लिए गए है। इनमें 616 सैंपल आरटीपीसीआर से, 394 सैंपल एंटीजन और 3 सैंपल ट्रूनेट से लिए गए। िविल सर्जन डॉ. सुरिंदर कुमार ने बताया कि पॉजिटिव आए मरीजों में 19 वर्षीय युवती धालीवाल दोनां कपूरथला से, 57 वर्षीय व्यक्ति लाहौरी गेट कपूरथला से, 18 वर्षीय युवक अहमदपुर कपूरथला से पॉजिटिव आए है। इसी तरह 23 वर्षीय युवक एलपीयू फगवाड़ा से, 23 वर्षीय युवती एलपीयू फगवाड़ा से, 22 वर्षीय युवक गांव नंगल फगवाड़ा से व 33 वर्षीय धक्क पंडोरी से पॉजिटिव आए है। एपीडीमोलॉजिस्ट डॉ. राजीव भगत ने बताया कि सेहत विभाग ने वीरवार को जिले से कुल 1013 और संदिग्धों के सैंपल लिए हैं। नए सैंपल में कपूरथला से 212, फगवाड़ा से 113, भुलत्थ से 42, सुल्तानपुर लोधी से 54, बेगोवाल से 94, ढिलवां से 102, काला संघिया से 78, फत्तूढींगा से 81, पांछट से 128, टिब्बा से 109 सैंपल शामिल है।

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