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विवाहित युवक मौत:युवक की मौत, पिता बोले-पेट की इंफेक्शन के कारण दम तोड़ा

कपूरथलाएक घंटा पहले
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थाना फतूढींगा के गांव बूह निवासी 28 वर्षीय विवाहित युवक की सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। सिविल अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर ने शव कब्जे में लेकर थाना फतूढींगा पुलिस को सूचना भेज दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम करवाकर धारा 174 की कार्रवाई की है।

मृतक की पहचान 28 वर्षीय गुरजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी गांव बूह के रूप में हुई है। मृतक के पिता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसका बेटा विवाहित था और एक बेटी का पिता था। उसे गत कुछ दिनों से पेट में इंफेक्शन थी। शुक्रवार सुबह उसने पेट में अधिक दर्द होने की शिकायत की। वह उसे बेहोशी की हालत में इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले आए। ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत करार दे दिया। उसके बेटे की मृत्यु अचानक और प्राकृतिक हुई है। थाना फतूढींगा के पुलिस जांच अधिकारी एसआई जग्गा सिंह ने बताया कि पुलिस ने धारा 174 की कार्रवाई की है।

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