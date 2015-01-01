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प्रदर्शन:धालीवाल ने आप नेताओं को भेजा नोटिस, बोले-मुझे चोर कहा, आप का जवाब-हमने किसी पर टिप्पणी नहीं की

फगवाड़ा2 घंटे पहले
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  • प्रदर्शन की सरकार और प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई : करणजोत

विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल के निवास के बाहर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन करने के खिलाफ विधायक ने आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों सहित नौ लोगों को डिफॉर्मेशन लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में बलविंदर सिंह धालीवाल के वकील की ओर से 10 दिन में जवाब देने और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने का प्रावधान दिया है।

जवाब न देने की सूरत में दो करोड़ का डिफॉर्मेशन, क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई करने का लिखा है। ब्लॉक कांग्रेस लीगल सेल के करनजोत सिंह झिक्का ने बताया विधायक धालीवाल के निवास पर 9 सितंबर को आम आदमी पार्टी की ओर से 2 दिन के लिए प्रदर्शन किया था। इसमें आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से धालीवाल चोर है के पोस्टर और बैनर बनाकर धरनास्थल पर लगा रखे थे। माइक पर उनके निवास के निकट धालीवाल चोर के नारेबाजी भी की गई थी। इसकी वीडियो और न्यूज समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित की गई थी। करनजोत सिंह झिक्का ने बताया 9 सितंबर को कोविड-19 की महामारी चल रही थी। इसके तहत आम आदमी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी ने सरकारी विभाग से कोई परमिशन नहीं ली गई।

धालीवाल की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा वह एक ईमानदार अफसर रहे थे। वह एमएलए की ड्यूटी भी ईमानदारी से निभा रहे हैं। जानबूझकर आम आदमी पार्टी ने धालीवाल को बदनाम करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को 10 दिन में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी जाए और लिखित जवाब दिया जाए। जवाब न देने की सूरत में कोर्ट में दावा किया जाएगा।
नोटिस मिलेगा तो जवाब देंगे, धरने में कोई टिप्पणी नहीं की गई : मल्ली
आम आदमी पार्टी के पूर्व स्पोक्समैन कश्मीर सिंह मल्ली ने बताया कि अभी तक उन्हें कोई भी नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने धालीवाल के खिलाफ लगाए गए धरने के बारे में बताते हुए कहा कि हाईकमान के आदेश के मुताबिक ही पंजाब सरकार के आईएएस की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर धरना लगाया गया था। जिसमें किसी के मर्यादा के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। उन्हें जब नोटिस मिलेगा तो उसका जवाब देंगे।

धालीवाल यदि निर्दोष होते तो अपना पक्ष रखते : संतोष
आम आदमी पार्टी के पूर्व एससी विंग के जिलाध्यक्ष और हलका इंचार्ज संतोष कुमार गोगी ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक घोटाले में तत्कालीन डायरेक्टर बलविंदर सिंह धालीवाल का नाम आया था। जिस कारण उन्होंने गरीब बच्चों की आवाज उठाने के लिए प्रदर्शन किया था। धालीवाल की ओर से भी कोविड-19 के दौरान ही कई प्रदर्शन और राशन बांट कर दिखावा किया गया। धालीवाल यदि निर्दोष थे तो वह धरने में आकर पक्ष रखते। उन्हें नोटिस नहीं मिला है, नोटिस मिलते ही इसका जवाब दिया जाएगा।

आरोप निराधार, रिपोर्ट में मेरा नाम नहीं : ‌धालीवाल
विधायक धालीवाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने उनपर निराधार आरोप लगाए हैं जबकि रिपोर्ट में कहीं भी उनका नाम नहीं आया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 9 सितंबर को उनके घर के बाहर गाली-गलौच और अभद्र टिप्पणियां कीं। मैंने कहा है कि यदि 10 दिन में इन्होंने माफी न मांगी तो इनको कोर्ट में मानहानि का दावा किया जाएगा।

लीगल नोटिस में इन लोगों के नाम हैं शामिल
आम आदमी पार्टी के जगराओं के एमएलए सर्वजीत कौर, आम आदमी पार्टी के गढ़शंकर के एमएलए जय कृष्ण रोड़ी, हरविंदर सिंह संधू चब्बेवाल, मोहनलाल गाबा बंगा से, फगवाड़ा के हदियाबाद के रहने वाले विक्की, फगवाड़ा के संतोष कुमार गोगी, फगवाड़ा के कश्मीर सिंह मल्ली, प्रिंसिपल निर्मल सिंह, शीतल सिंह पलाही।

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