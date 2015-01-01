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बैठक:राष्ट्र स्तरीय गतका मुकाबले करवाने पर की विचार-चर्चा

टांडा उड़मुड़एक घंटा पहले
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बच्चों, युवाओं और महिलाओं को सिख इतिहास, विरसे व शास्त्र विद्या के बारे में जागरूक करने और युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए इलाके की हर संस्था को खेल मुकाबले जरूर करवाने चाहिए। इंटरनेशनल सिख मार्शल आर्ट अकेडमी की राष्ट्र स्तरीय गतका मुकाबले करवाने संबंधी टांडा में बैठक हुई।

बैठक में अकेडमी के मुख्य प्रवक्ता लखवीर सिंह खालसा विशेष तौर पर शामिल हुए। उन्होंने बताया कि संत बाबा सेवा सिंह रामपुर खेड़ा, संत बाबा गुरदियाल सिंह टांडा वाला, संत तेजा सिंह, संत बाबा हीरा सिंह, बाबा हरचरण सिंह व अन्य संत महापुरुषों के सहयोग से राष्ट्र स्तरीय गतका मुकाबले करवाए जाएंगे, जिसमें पंजाब व अन्य राज्यों से गतके की टीमें हिस्सा लेंगी। बैठक में कोच गुरप्रीत सिंह, गुरजीत सिंह, मनिंदर सिंह, एनआरआई अमन सिंह, सिमरन सिंह व अन्य सदस्य मौजूद थे।

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