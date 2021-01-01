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नशीला पदार्थ:10 साल की सजा काट रहे कैदी से मिला नशीला पदार्थ, केस

कपूरथला2 घंटे पहले
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केंद्रीय जेल कपूरथला में 10 वर्ष की सदा भुगत रहे कैदी की तलाशी के दौरान ट्रैक सूट में छिपाया 1 ग्राम 14 मिलीग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। जेल में यह नशा कैसे पहुंचा, इसका पता लगाने के लिए मामला पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस उक्त कैदी को प्रोडक्शन वारंट पर लेने की तैयारी कर रही है। फिलहाल पुलिस ने कैदी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।

जेल के सहायक सुपरिटेंडेंट परमजीत सिंह ने बताया कि वह शाम साढ़े 5 बजे बैरक नंबर 1 के कमरा नंबर 2 में टीम के साथ जांच कर रहे थे। वहां पर कैदी इंस्पेक्टर सिंह निवासी गांव लखन खोले कपूरथला की तलाशी ली गई तो उसके ट्रैक सूट की जेब से 1 ग्राम 14 मिलीग्राम नशीला पदार्थ मिला। कैदी इंस्पेक्टर सिंह 10 वर्ष की सजा काट रहा है।

जेल में यह नशा कैसे पहुंचा। उसके साथ कौन-कौन लोग शामिल है, इसका पता लगाने के लिए उन्होंने मामला पुलिस को दे दिया है। थाना कोतवाली के सब इंस्पेक्टर अवतार सिंह ने बताया कि कैदी के खिलाफ केस दर्ज कर उसको प्रोडक्शन वारंट पर लिया जा रहा है। पूछताछ में ही उससे नशे को लेकर खुलासा होगा। फिलहाल जांच जारी है।

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