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मौत:नशे में शराब समझ कीटनाशक पीया हालत बिगड़ने से मौत

कपूरथला3 घंटे पहले
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थाना सिटी के पास स्थित सुंदर नगर में 32 वर्षीय युवक ने शुक्रवार शाम शराब समझकर कीटनाशक पी ली। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। जहां रात 11:30 बजे उसकी मौत हो गई। थाना सिटी पुलिस ने सिविल अस्पताल की सूचना पर शव को कब्जे में ले लिया। मृतक के भाई के बयान पर धारा 174 की कार्रवाई की है। मृतक की पहचान 32 वर्षीय सतनाम सिंह पुत्र गरीब दास निवासी सुंदर नगर के रूप में हुई है।

मृतक के भाई मंगल सिंह ने बताया कि उसके भाई ने शुक्रवार शाम शराब पी ली और छत्त पर चढ़ गया। वहां कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कीटनाशक रखी थी। उसके भाई ने कीटनाशक शराब समझकर पी ली। वह उल्टियां करने लगा। रात 11:30 उसने बेहोशी की हालत में दम तोड़ दिया। जांच अधिकारी दविंद्रपाल ने बताया कि सूचना पर मृतक के शव को कब्जे में ले लिया।

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