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विरोध:तलवंडी चौक में भी किसानों ने लगाया जाम

सुल्तानपुर लोधी3 घंटे पहले
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कृषि कानूनों के विरोध में विभिन्न किसान जत्थेबंदियों की ओर से तलवंडी चौक में धरना देकर जाम लगाया गया। किसान संघर्ष कमेटी के प्रधान सरवन सिंह बाऊपुर और अन्यों ने चेतावनी दी कि यदि मोदी सरकार ने काले कानून वापस न लिए तो प्रदेश कमेटी के आदेशों पर अगली कार्रवाई की जाएगी। मौके पर जसबीर सिंह, परमजीत सिंह, सुखप्रीत सिंह रामे, परमजीत सिंह, जसवंत सिंह सचिव, शेर सिंह महींवाल, अमर सिंह, प्यारा सिंह, मास्टर रणजीत सिंह, गुरमेज सिंह तोती, बगीचा सिंह बाजा, मुख्तियार सिंह मंडी, मलकीत सिंह मोमी, बलदेव सिंह, बलविंदर सिंह शाहवाला, रविंद्र सिंह रवि पिथोराहल, करनैल सिंह, लाडी, बलविंदर उपस्थित थे।

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