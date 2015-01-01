पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सहायता:लड़की के विवाह पर दी आर्थिक सहायता

सुल्तानपुर लोधी13 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

लायंस क्लब का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है और यह सेवा जरुरतमंदों और गरीबों की सहायता करके और विभिन्न तरह के कैंप लगाकर जरूरतमंदों को इसका लाभ पहुंचा कर की जाती है।

यह बात लायंस क्लब सुल्तानपुर लोधी प्रिंस के सचिव अमरजीत सिंह और सीनियर लायन मुख्तियार सिंह जोसन दीपेवाल ने क्लब के प्रधान लायन आकाशदीप सिंह की अध्यक्षता में गांव जब्बोसुधार में जरूरतमंद लड़की के विवाह पर आर्थिक सहायता देने के बाद कही। इस मौके क्लब के पूर्व प्रधान अजीत सिंह व कैशियर हीरा लाल ने कहा कि क्लब की ओर से जल्द ही ऐसे और प्रोजेक्ट स्थापित जाएंगे।

इस अवसर पर क्लब के प्रधान आकाशदीप सिंह, सचिव अमरजीत सिंह, कैशियर हीरा लाल, पीआरओ मेहर सिंह, मुख्तियार सिंह रुबी, अजीत सिंह, जरनैल सिंह खिंडा, जरनैल सिंह जम्मू, स्वर्ण सिंह, जसपाल सिंह बाली, परमजीत सिंह पम्मा, कुलजीत सिंह आदि समेत कई लोग भी उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकॉमेडियन भारती और उनके पति को NCB ने हिरासत में लिया, ड्रग्स लेने का आरोप; भारती के 3 घरों पर रेड - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें