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जत्था रवाना:सुल्तानपुर लोधी से कल ट्रैक्टर-ट्रालियों में दिल्ली रवाना होगा पहला जत्था

सुल्तानपुर लोधी2 घंटे पहले
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केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश के लोग एकजुट होकर किसानों के साथ दिल्ली के बार्डरों पर शांतमय ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरपंच संतोख सिंह बग्गा ने बताया कि पहला जत्था 5 फरवरी को ट्रैक्टर-ट्रालियों में दिल्ली के लिए रवाना होगा, जिसमें 25 व्यक्ति शामिल होंगे। इस दौरान सतनाम सिंह नंबरदार, भजन सिंह नंबरदार, सुरजन सिंह, हरदेव सिंह, सतविंदरपाल सिंह, गुरमेल सिंह, गुरसेवक सिंह, नीटू वडैच, जगजीत सिंह चीमा, गज्जन सिंह मौजूद थे।

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