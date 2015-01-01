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मारपीट:पहले रास्ते में की मारपीट, फिर घर में घुसकर किया हमला, 11 पर केस

कपूरथला4 घंटे पहले
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थाना सुभानपुर पुलिस ने गांव हमीरा नई आबादी निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर रास्ते में घेरकर हमला कर उसके दो भतीजों को घायल करने और कुछ देर बाद घर में घुस कर उसे भी घायल करने के आरोप में गांव के ही 4 हमलावरों और उनके 7 अज्ञात साथियों पर केस दर्ज किया है। फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गांव हमीरा नई आबादी निवासी राज कुमार पुत्र स्वर्गीय जीत ने बताया कि वह 11 दिसंबर को अपने दो भतीजों विशाल और प्रिंस के साथ घर आ रहा था। जब वह मंदिर के पास पहुंचे तो रास्ते में खड़े विजय कुमार पुत्र स्व.अमरनाथ, उसके दो बेटों अमन और दीपक तथा नजदीकी रिश्तेदार संदीप

कुमार पुत्र सतपाल व इनके साथ खड़े 7 अज्ञात हमलावरों ने उन्हें रोक लिया और उसके दोनों भतीजों पर हमला कर दिया। वह जान बचाकर घर में छिप गए। दोनों जख्मियों को उसका बेटा कुलदीप सिंह इलाज करवाने के लिए कपूरथला के सिविल अस्पताल ले गया। कुछ देर बाद सभी हमलावर हथियारों के साथ उसके घर में आ घुसे और उससे मारपीट शुरू कर दी। एक हमलावर ने दातर से उसके सिर पर वार कर दिया, इससे वह बेहोश हो गया। सभी आरोपी मौके से भाग गए।

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