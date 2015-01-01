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मिलावट को रोकने के लिए पंजाब सरकार सतर्क:फूड विंग सरगर्म, डेढ़ महीने में 83 सैंपल एकत्रित कर 75 किलो मिठाई की नष्ट

कपूरथला4 घंटे पहले
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फूड विंग की ओर से त्योहारों के सीजन के दौरान मिठाइयां और दूध से बनी अन्य वस्तुओं में मिलावट को रोकने के लिए पंजाब सरकार और अन्य एजेंसियों की ओर से जारी निर्देशों का पालन करते हुए 83 सैंपल एकत्रित किए। सहायक कमिशनर फूड हरजोतपाल सिंह के साथ फूड सेफ्टी अधिकारी सतनाम सिंह और मुकुल गिल ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए जिले के अलग-अलग हिस्सों में पिछले डेढ़ महीने में मिठाइयां, डेयरी उत्पादक जैसे दूध, पनीर, देसी घी आदि के 83 सैंपल भरे और 75 किलो रंग वाली मिठाइयां भी नष्ट की।

विंग ने कोल्ड स्टोरों और अन्य ऐसी जगह की भी जांच की, जो संभावित तौर पर मिठाइयां स्टोर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फूड सेफ्टी विंग ने दूसरे राज्यों से आने वाले खोया या अन्य ऐसी चीजों की आमद की रोकथाम के लिए रेलवे स्टेशनों की भी चेकिंग की। सहायक कमिश्नर हरजोत सिंह ने कहा कि विंग की ओर से फगवाड़ा, कपूरथला, काला संघिया, सिधवां दोनां, सुल्तानपुर लोधी, सुभानपुर आदि में अलग-अलग जगह मिठाई के दुकानों, डेयरियों और अन्य भोजन संचालकों के प्रतिनिधियों से बैठक कर जारी हिदायतों बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एफएसएसआई के निर्देश पर मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर डेट जरूर लिखी जाए और खोया व खोया से बनी मिठाइयों को कोल्ड स्टोरों में न रखा जाए। इसके अलावा अन्य राज्यों और जिलों से खोया, मिठाइयां न लाईं जाएं।

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