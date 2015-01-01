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टीबी:सेहत विभाग घर-घर जाकर करेगा टीबी के संदिग्ध मरीजों की खोज

कपूरथला4 घंटे पहले
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  • सेहत विभाग ने एक्टिव केस फाइडिंग मुहिम की शुरू

नेशनल टीबी एलीमीनेशन प्रोग्राम के तहत सेहत विभाग की ओर से टीबी के एक्टिव केस फाइडिंग मुहिम शुरू की गई। सिविल सर्जन डॉ. सुरिंदर कुमार ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक चलाई गई मुहिम का उद्देश्य घर-घर जाकर टीबी की बीमारी से बचाव के लिए लोगों को जागरुक करना है, जिससे 2025 तक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल िकया जा सके। पंजाब के सभी सरकारी अस्पतालों में बलगम की जांच और छाती के एक्सरे मुफ्त किए जाते है। सरकारी अस्पतालों में सीबी नैट मशीनें स्थापित की गईं हैं। सिविल सर्जन डॉ. सुरिंदर कुमार ने एक्टिव केस फाइडिंग मुहिम की शुरुआत

कर टीमों को रवाना किया। सिविल अस्पताल के टीबी कंस्लटेंट डॉ. किंदरपाल बंगड़ ने बताया कि दो सप्ताह से अधिक खांसी, हलका बुखार आना, भूख न लगना, वजन कम होना टीबी के लक्ष्ण हैं। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे लक्ष्ण नजर आने पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल के टीबी क्लीनिक से संपर्क किया जाना चाहिए। डीटीओ डॉ. मीनाक्षी ने बताया कि जिले में एक महीने चलने वाली मुहिम के लिए 20 टीमें बनाई गईं हैं। इस अवसर पर जिला परिवार भलाई अधिकारी डा.राज करनी, जिला डेंटल हेल्थ अधिकारी डा.सुरिंदर मल्ल, पंकज मड़िया, गुरपिंदर जौली, राम सिंह, ज्योति आनंद, रविंदर जस्सल, अवतार सिंह मौजूद थे।

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