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रैली:बिना दहेज विवाह करवाने वाले लड़कों व उनके अभिभावकों को किया सम्मानित

सुल्तानपुर लोधी13 घंटे पहले
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बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी राजीव ढांडा के निर्देश और सुपरवाइजर रुपिंद्र कौर के नेतृत्व में जन चेतना रैली निकाली गई। उन्होंने जिनके औलाद नहीं है, को बच्चियों को गोद लेने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से बच्चियों को बड़े स्तर पर सुविधाएं दी जा रही हैं। इस मौके बिना दहेज विवाह करवाने वाले लड़कों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया। इस दौरान बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ विषय पर भी लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर सर्कल सुपरवाईजर परमजीत कौर, बीबी हरचंद कौर आंगनवाड़ी वर्कर रणजीत कौर व दलजीत कौर आदि उपस्थित थे।

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