पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

धरना:जगजीत इंडस्ट्री हमीरा के सामने दिए गए धरने में नानकपुर और कांजली से सैकड़ों किसान शामिल

कपूरथला3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

भारतीय किसान यूनियन (कादियां) के सीनियर उप-प्रधान दलबीर सिंह नानकपुर के नेतृत्व में गांव नानकपुर और कांजली से सैकड़ों किसान जगजीत इंडस्ट्री हमीरा के सामने दिए जाने वाले धरने में शामिल होने के लिए रवाना हुए। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

मौके पर सुरिंदर सिंह, परमजीत सिंह, बख्शीश सिंह, दलबीर सिंह, जसवीर सिंह, जिंदर सिंह, बलविंदर सिंह, केवल सिंह, बलराज कुमार, मलकीत सिंह, गुरनाम सिंह, अवतार सिंह, सुरजीत, सतनाम सिंह, जागीर सिंह, जरनैल सिंह, गुरमेल सिंह, जसबीर सिंह, दिलबाग सिंह, परमजीत सिंह, टहल सिंह, अमर सिंह, सुरजीत सिंह, अमरीक सिंह, बलबीर सिह, रूपिंदर सिंह,सुखवंत सिंह, कर्म सिंह, वरिंदर सिंह, प्रभदीप सिंह, जसकीरत सिंह, गुरबख्श सिंह, मनदीप सिंह, जसवंत शामिल थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें