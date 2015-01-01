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जानकारी:प्राकृतिक आपदा के खतरे और उससे होने वाले नुकसान के बारे में दी जानकारी

कपूरथला3 घंटे पहले
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बावा लालवानी पब्लिक स्कूल की 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल एकता धवन की अध्यक्षता में ऑनलाइन ‘विश्व सुनामी जागरूकता दिवस’ मनाया। प्रिंसिपल एकता धवन ने विद्यार्थियों को सुनामी जैसी कुदरती आपदा के खतरे और उससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2015 में तटवर्ती कुदरती खतरों से नुकसान को कम करने के लिए हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनाती जागरूकता दिवस मनाया जाता है।

जागरुकता अभियान का उद्देश्य लचीली संरचना में धन का सद्प्रयोग करना, तुरंत चेतावनी देने का बंदोबस्त करना, भविष्य में सुनामी से होने वाली हानि से जान माल की सुरक्षा करना सिखाना है। ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से विद्यार्थियों में भरपूर आत्मविश्वास का विकास होता है। प्रिंसिपल एकता धवन ने सभी विद्यार्थियों के मन में प्राकृतिक आपदाओं के लिए जागरूकता की गर्मजोशी की भावना की सराहना करते हुए बधाई दी।

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