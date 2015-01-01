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चालान:30 हजार में तैयार हो रहे जुगाड़ू वाहन जान हथेली पर रखकर बिठा रहे सवारियां

कपूरथला4 घंटे पहले
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  • एसपी ट्रैफिक बोले-मैकेनिकों को जारी की है हिदायत, जुगाड़ू वाहन चालकों के काटे जा रहे चालान

ना दिल में मौत का डर और ना ही कोई खौफ, मतलब सिर्फ 2 वक्त की रोटी से पेट भरना है। इसके लिए रोजाना जान हथेली पर रखकर मजदूरी करने के लिए जुगाड़ु वाहनों से महिलाएं और पुरु। अपनी मंजिल पर जाने के लिए रास्ता तय करते हैं। ट्रैफिक पुलिस इन वाहनों पर कार्रवाई करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। पिछले महीने 20 अक्टूबर को कपूरथला-सुल्तानपुर लोधी रोड पर आरसीएफ (हुसैनपुर) के पास आलुओं से भरे ट्रक ने जुगाड़ु वाहन को टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि जुगाड़ू वाहन की 4-5 बार पल्टियां लग गई। इससे जुगाड़ू वाहन में सवार 9 लोग जख्मी हो गए थे। रास्तें में ही 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। पुलिस का दावा है कि जुगाड़ू वाहन तैयार कर रहे मैकेनिकों को हिदायत जारी की जा रही है। जुगाड़ू वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को इम्पाउंड किया जा रहा है।

समय की होती है बचत, मुनाफा भी ट्रिपल
रेहड़ी चालक आम तौर पर रेहड़ी पर 70 किलोग्राम तक वजन उठाने की क्षमता रखता है। जुगाड़ू वाहन से 1 टन तक वजन ढोया जा सकता है। इससे समय की बचत तो होती ही है साथ में ही मुनाफा भी ट्रिपल हो जाता है। इस वाहन को तैयार करने वाले मैकेनिक ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ऐसे वाहन को तैयार करने में 30 से 40 हजार रुपए का खर्च आता है। इसे मॉडीफाई करने के लिए किसी कंपनी की भी अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती। इन वाहनों से सवारियां ढोहने का काम भी लिया जाता है।

लेबर छोड़ने के लिए होते हैं वाहन इस्तेमाल
जुगाड़ु वाहनों का प्रयोग जहां सामान ढोने के लिए किया जाता है। वहीं, गेहूं, धान और आलूओं के सीजन में उक्त वाहन का प्रयोग लेबर को लाने और छोड़ने के लिए किया जाता है। एसपी ट्रैफिक जसवीर सिंह ने बताया कि ट्रैफिक और पीसीआर प्रभारियों व कर्मचारियों को आदेश जारी कर जुगाड़ु वाहनों पर सामान ढोने और सवारियां न बिठाने के लिए कहा गया है। जुगाड़ु वाहन तैयार न करने के लिए मैकेनिकों को भी हिदायत दी जाती है।

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