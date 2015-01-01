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संदिग्ध हालत में घर में ही माैत:खलवाड़ा गेट के युवक की घर में माैत, परिजनों ने पलाही गेट में शव रखकर लगाया धरना

फगवाड़ा23 मिनट पहले
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पलाही गेट मंे धरना लगाते मृतक के पारिवारिक सदस्य। -भास्कर
  • पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप
  • आरोप-मारपीट मामले में भाई पर केस होने के कारण पुलिस की ओर से घर पर बार-बार रेड से परेशान था

खलवाड़ा गेट में माहाैल उस समय शाेकमय हाे गया, जब एक नाैजवान की संदिग्ध हालत में घर में ही माैत हाे गई। उसके परिजनाें ने उसकी माैत की वजह कुछ राजनेताओं और पुलिस की ओर से परेशान किए जाना बताया। पारिवारिक सदस्याें ने माेहल्ला निवासियाें काे साथ लेकर शव पलाही गेट में रखकर धरना लगा दिया। धरने की सूचना मिलते ही माैके पर पहुंचे एसपी मनविंदर सिंह और डीएसपी परमजीत सिंह ने धरनाकारियाें काे उचित कार्रवाई की भरोसा दिया, इसके बाद धरनाकारी शांत हुए।

डीएसपी बोले-शिकायत मिल गई है, इसके आधार पर आगे की ही कार्रवाई की जाएगी

कुछ दिन पहले गाेबिंदपुरा में एक माेबाइल शॉप चलाने वाले युवक काे कुछ युवकाें ने गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। सतनामपुरा पुलिस ने जतिंदर कुमार जाे मृतक का भाई है, निवासी खलवाड़ा गेट काे भी नामजद किया था। जतिंदर काे पकड़ने के लिए पुलिस कई बार उनके घर पर आई। जतिंदर का भाई प्रदीप काफी घबरा गया। जतिंदर पुलिस के डर के कारण घर से भाग गया। प्रदीप इस बात काे लेकर काफी चिंतित था। पारिवारिक सदस्याें का आराेप है कि मामले में कुछ राजनेता परेशान कर थे। पुलिस की और से भी दबाव बनाया जा रहा था। इसके चलते वीरवार सुबह प्रदीप कुमार की माैत हाे गई।

उसकी माैत से गुस्साए पारिवारिक सदस्याें ने माेहल्ला निवासियाें काे साथ लेकर पलाही गेट में लाश काे साथ लेकर धरना लगा दिया। धरनाकारियाें ने मांग की िक मामले की गहनता से जांच करते हुए अाराेपियाें पर कड़ी कार्रवाई की जाए। धरने की सूचना मिलते ही एसपी मनविंदर सिंह और डीएसपी परजमजीत सिंह पुलिस बल लेकर माैके पर पहुंचे । डीएसपी परमजीत सिंह ने बताया िक जतिंदर कुमार की और से लिखित शिकायत दे दी गई है। शिकायत की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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