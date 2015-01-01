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पंजाबी सप्ताह-2020:भाषा विभाग आज मनाएगा पंजाब सप्ताह-2020

कपूरथला4 घंटे पहले
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भाषा विभाग पंजाब की ओर से इस साल भी पंजाबी सप्ताह-2020 मनाया जा रहा है। भाषा विभाग के डायरेक्टर कर्मजीत कौर ने बताया कि इस बार इसकी शुरुआत गुरु की नगरी सुल्तानपुर लोधी से की जा रही है। उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को सुबह 10:30 बजे न्यू सफरी पैलेस सुल्तानपुर लोधी में साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाशोत्सव को समर्पित प्रो. गुरदयाल सिंह फुल की रचित व डॉ. साहिब सिंह की ओर से निर्देशित नाटक ऐहे लहू किस दा है पेश किया जाएग। समागम में विधायक नवतेज सिंह चीमा बतौर मुख्यातिथि शामिल होंगे। वहीं, शिरोमणि पंजाबी नाटककार केवल धालीवाल समागम की अध्यक्षता करेंगे। शिरोमणि पंजाबी आलोचक डॉ. सुरजीत सिंह भट्‌टी विशेष मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे।

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