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अच्छी खबर:लायंस क्लब सर्विस ने चाचोकी के स्कूल में इंटरलॉकिंग टाइलों का फर्श लगवाया

फगवाड़ाएक घंटा पहले
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समाज सेवा में अग्रणी व लायन डिस्ट्रिक्ट 321-डी में इलेवन स्टार गोल्ड क्लब के तौर पर नवाजी गई क्लब फगवाड़ा सर्विस द्वारा अध्यक्ष इंद्रजीत पनेसर की अध्यक्षता में सरकारी स्कूल चाचोकी में इंटरलॉकिंग टाइलों का फर्श लगवाने का काम शुरू किया।

प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अवतार सिंह बांसल थे, जिनके एनआरआई सुरिंदर सिंह यूएसए के सहयोग से यह काम करवाया। इस मौके पर इंद्रजीत पनेसर व पीआरओ रणजीत मल्हन ने बताया कि क्लब ने स्कूल में पहले भी स्मार्ट क्लास रूम बनवाकर दिया था तथा अब फर्श लगवाने का काम एनआरआई सुरिंदर सिंह यूएसए के सहयोग से किया जा रहा है। जिससे बरसात के दिनों में विद्यार्थियों को फर्श न होने से आने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी।

इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल इंद्रजीत सिंह ने लायंस क्लब फगवाड़ा सर्विस का स्टाफ व विद्यार्थियों ने धन्यवाद किया व कहा कि क्लब हमेशा ही समाज सेवा के काम में लगा रहता है। इस मौके पर अवतार बांसल, संदीप गिल, प्रिंसिपल इंदरजीत सिंह पनेसर, जतिंदर कौर, रविंदर बांसल व स्कूल स्टाफ, रणजीत मल्हन पीआरओ व अन्य मौजूद थे।

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