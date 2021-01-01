पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जागरूकता:साइकिल रैली से पेट्रोलियम पदार्थों की संभाल के लिए किया जागरूक

कपूरथला2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • दोआबा फिलिंग स्टेशन से डीसी दीप्ति उप्पल ने शुरू की साइकिल रैली, वालंटियर्स को किया सम्मानित

स्वास्थ्य व पर्यावरण की संभाल के प्रति जागरूक करने के लिए पेट्रोलियम व कुदरती गैस मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से हर साल पेट्रोलियम कंजरवेशन रिसर्च एसोसिएशन की अंब्रेला संस्था की ओर से 16 जनवरी से 15 फरवरी तक पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में जागरूकता के लिए पखवाड़ा मनाया जाता है।

पखवाड़े के तहत नागरिकों को पेट्रोलियम पदार्थों की बालन के रुप में सही संभाल करने के लिए जागरूक किया जाता है। जिलावासियों को पेट्रोलियम पदार्थों की सही संभाल संबंधी जागरूक करने के लिए साइकिल रैली दोआबा फिलिंग स्टेशन से सुबह 09:30 बजे शुरू हुई, जो अलग-अलग जगह से होती हुई 12 किलोमीटर का सफर तय कर एचपी फ्यूज ध्यान गांव कपूरथला में समाप्त हुई।

300 से अधिक शहरों में निकाली गई साइकिल रैली- साइकिल रैली में डीसी दीप्ति उप्पल बतौर मुख्यातिथि शामिल हुईं। हिंदोस्तान पेट्रोलियम कार्पोंरेशन लिमटिड की ओर से सक्ष्म-2021 के तहत कपूरथला समेत देश भर के 300 से अधिक शहरों में साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली में कोविड-19 महामारी के बावजूद बाइकिंग क्लब कपूरथला के 100 से अधिक वालंटियर्स ने भाग लिया। डीसी उप्पल ने साइकिल रैली में भाग लेने वाले व्यक्तियों की ओर से किए जा रहे प्रयत्नों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें ऐसी और गतिविधियां करने के लिए प्रेरित किया गया।

सेहत व पर्यावरण की संभाल के लिए किया गया यह प्रयत्न हम सभी को समाज की बेहतरी के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करेगा। एचपीसीएल के डीजीएम मनोज कुमार ने साइकिल रैली में शामिल हर भागीदार को आह्वान करते हुए कहा कि समाज में इस संदेश के प्रचार के लिए उन्हें ब्रांड अंबेस्डर बनना चाहिए। साइकिल रैली में शामिल सभी वालंटियर्स को सम्मानित भी किया गया। हिंदोस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमटिड की ओर से विद्यार्थियों को मुकाबले की परीक्षा की तैयारी के लिए जिला रोजगार व कारोबार ब्यूरो की लाइब्रेरी के लिए किताबें दीं। इस मौके 40 विद्यार्थियों को मुकाबले की परीक्षा के लिए कोचिंग मुहैया करवाई गई, जिसमें लड़कियों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम और लड़कों को एचपीसीएल के तहत स्पांसर किया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser