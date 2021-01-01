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क्रिकेट कप:कंबोज क्रिकेट क्लब फिरोजपुर को हरा मुंडी करतारपुर ने किया क्रिकेट कप पर कब्जा

सुल्तानपुर लोधी2 घंटे पहले
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  • मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब हिमांशु को मिला

नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए खेलें बहुत बेहतर प्रयास हैं क्योंकि खेलें नौजवानों में जहां आपसी भाईचारा बनाने के लिए सहायक होती है। वहीं उनको शारीरिक और मानसिक तौर पर भी तंदुरुस्त रखती हैं। यह बात विधायक नवतेज सिंह चीमा ने शाह सुल्तानपुर क्रिकेट क्लब की ओर से 17वें ओपन राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता खिलाड़ियों को इनाम वितरित करते हुए कही। उन्होंने शाह सुल्तान क्लब की ओर से करवाए गए प्रयासों की प्रशंसा की और उन्हें हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन दिया। शाह सुल्तान क्रिकेट क्लब की ओर से विधायक नवतेज सिंह चीमा, एसडीएम सुल्तानपुर लोधी डॉ. चारुमिता ने किया।

टूर्नामेंट में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंडी करतारपुर की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए जबकि कंबोज क्रिकेट क्लब फिरोजपुर की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 157 रन ही बना पाई। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब हिमांशु को मिला। इस अवसर पर अकाल ग्रुप के एमडी सुखदेव सिंह जज, क्लब के प्रधान बलकार सिंह हरनामपुर, उप प्रधान अंग्रेज सिंह ढिल्लों, गुरविंदर सिंह विर्क, रणजीत िसंह सैनी जगतार सिंह गोराया, विजय सोढी, गुरनिहाल सिंह चीमा, पीए रविंद्र रवि, पीए बलजिंदर सिंह मौजूद थे।

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